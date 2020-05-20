Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Mexicanos inician en el top 15 en Texas

Los golfistas nacionales Abraham Ancer y Sebastián Vázquez comparten el lugar 14 del Maridoe Samaritan Fund Invitational

El tamaulipeco Abraham Ancer y el capitalino Sebastián Vázquez comparten el sitio 14 en Carrollton



|


Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mexicanos Abraham Ancer y Sebastián Vázquez están empatados en el puesto 14, al concluir la primera ronda del segundo torneo Maridoe Samaritan Fund Invitaional, que se disputa en Carrollton, Texas.

Esta competencia se organizó para recaudar fondos que se repartirán entre los caddies del Maridoe Golf Club, quienes se han quedado desempleados por el cierre de actividades de este campo por la pandemia de COVID-19.

Ancer y Vázquez jugaron para una tarjeta de 71 golpes, mientras Álvaro Ortiz se encuentra en la posición 65, al llenar una papeleta de 77, +5, y los tres reaparecieron después de la suspensión de la competencia en el golf profesional, el 12 de marzo.

Mientras tanto, en la cima del tablero hay triple empate con los estadunidenses Scottie Scheffler, Ryan Palmer y Brandon Wu, con una ronda inaugural de 67 impactos, cinco bajo par.

La primera edición del Maridoe Samaritan Fund Invitational fue ganada por Scottie Scheffler, quien donó su cheque de nueve mil dólares, que se agregó a los 20 mil recaudados para los caddies de dicho campo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP