Mexicanos inician en el top 15 en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mexicanos Abraham Ancer y Sebastián Vázquez están empatados en el puesto 14, al concluir la primera ronda del segundo torneo Maridoe Samaritan Fund Invitaional, que se disputa en Carrollton, Texas.

Esta competencia se organizó para recaudar fondos que se repartirán entre los caddies del Maridoe Golf Club, quienes se han quedado desempleados por el cierre de actividades de este campo por la pandemia de COVID-19.

Ancer y Vázquez jugaron para una tarjeta de 71 golpes, mientras Álvaro Ortiz se encuentra en la posición 65, al llenar una papeleta de 77, +5, y los tres reaparecieron después de la suspensión de la competencia en el golf profesional, el 12 de marzo.

Mientras tanto, en la cima del tablero hay triple empate con los estadunidenses Scottie Scheffler, Ryan Palmer y Brandon Wu, con una ronda inaugural de 67 impactos, cinco bajo par.

La primera edición del Maridoe Samaritan Fund Invitational fue ganada por Scottie Scheffler, quien donó su cheque de nueve mil dólares, que se agregó a los 20 mil recaudados para los caddies de dicho campo.

