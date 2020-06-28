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Otra buena actuación de Abraham Ancer en el PGA Tour; ahora en el Travelers Championship

El golfista mexicano de 29 años de edad acumuló su sexto top 15 en lo que va de la actual temporada dentro del circuito estadounidense

Hasta el momento de la suspensión Abraham Ancer ocupaba el sitio 12 en el Travelers Championship

Escrito por: Azteca Deportes

CROMWELL, CONNECTICUT.- En una última ronda suspendida por mal clima, el golfista mexicano Abraham Ancer se encuentra de forma parcial empatado en la posición 12 del Travelers Championship del PGA Tour con un marcador de 267 golpes, 13 menos.

El originario de Reynosa,Tamaulipas, firmó hoy una tarjeta de 69 impactos, la más alta de la semana y la cual incluyó birdies en los hoyos 11, 13 y 18, por bogeys en el uno y 17, mientras que el tapatío Carlos Ortiz no pasó el corte de la justa que se desarrolla en el TPC River Highlands.

De concretarse este resultado, el jugador de 29 años de edad sumaría su sexto top 15 en la actual temporada del PGA Tour, resaltando los subcampeonatos obtenidos en el The American Express en enero y el RBC Heritage de la semana pasada en Hilton Head, Carolina del Sur.

Hasta el momento de la suspensión, el estadounidense Dustin Johnson bicampeón del World Golf Championships-Mexico Championship, se mantenía de líder con un acumulado de 20 bajo par, hasta el hoyo 15, dos golpes de ventaja con respecto de su compatriota Kevin Streelman.

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