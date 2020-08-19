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Fútbol

Va Ancer por la revancha en el THE NORTHERN TRUST

Se pone en marcha el primer torneo correspondiente a los playoffs de la FedExCup en el cual estarán presentes los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Hace un año el mexicano Abraham Ancer fue subcampeón en el THE NORTHERN TRUST

Escrito por: Azteca Deportes

BOSTON, MASACHUSSETTS.- Hace un año, el golfista mexicano Abraham Ancer se quedó muy cerca de obtener su primera victoria en el PGA TOUR al finalizar en la segunda posición del THE NORTHERN TRUST, primer evento de los playoffs de la FedExCup que reúne a los 125 mejores jugadores de la temporada.

En 2019, el Liberty National Golf Club de Nueva York, fue el escenario donde el originario de Reynosa, Tamaulipas, fue superado por un golpe por el estadounidense Patrick Reed, campeón meses más tarde del World Golf Championships-Mexico Championship.

Ahora en el TPC de Boston, el “Turco” decimotercero en los standings de la FedExCup, buscará revertir el resultado del año anterior. Ancer disputará las dos primeras rondas junto con el estadounidense Dustin Johnson y el australiano Marc Leishman.

En la justa que repartirá nueve millones y medio de dólares y que es la antesala del BMW Championship la semana entrante en Chicago, Illinois, estará presente también el ex número uno del mundo el estadounidense Tiger Woods, así como el tapatío Carlos Ortiz.

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