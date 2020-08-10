Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Continúa racha de cortes superados para Ancer

Con su top 50 el día de ayer en el PGA Championship, el originario de Reynosa, Tamaulipas, llegó a 15 cortes superados de forma consecutiva en la actual campaña del PGA Tour.

De 17 torneos en la temporada del PGA Tour Ancer ha superado el corte en 15

Escrito por: Azteca Deportes

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.- En lo que fue su segunda participación en el PGA Championship, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó empatado en el sitio 43 del primer Major del año que tuvo como escenario el TPC Harding Park y que repartió una bolsa de 11 millones de dólares.

Con este resultado, el egresado de la Universidad de Oklahoma ligó su decimoquinto corte superado en forma consecutiva en lo que va de la presente temporada del PGA Tour. El “Turco” ha disputado hasta el momento 17 torneos avalados por el circuito estadounidense.

Solo en el Safeway Open de septiembre pasado y en el Shriners Hospitals for Children Open de octubre, el tamaulipeco se ha quedado al margen de disputar las rondas finales. Gracias a su constancia en el terreno de juego, Ancer se ubica actualmente en el sitio 13 de los standings de la FedExCup.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP