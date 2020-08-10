Continúa racha de cortes superados para Ancer

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.- En lo que fue su segunda participación en el PGA Championship, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó empatado en el sitio 43 del primer Major del año que tuvo como escenario el TPC Harding Park y que repartió una bolsa de 11 millones de dólares.

Con este resultado, el egresado de la Universidad de Oklahoma ligó su decimoquinto corte superado en forma consecutiva en lo que va de la presente temporada del PGA Tour. El “Turco” ha disputado hasta el momento 17 torneos avalados por el circuito estadounidense.

Solo en el Safeway Open de septiembre pasado y en el Shriners Hospitals for Children Open de octubre, el tamaulipeco se ha quedado al margen de disputar las rondas finales. Gracias a su constancia en el terreno de juego, Ancer se ubica actualmente en el sitio 13 de los standings de la FedExCup.

