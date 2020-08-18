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Fútbol

Encabeza Ancer torneo de caridad previo al THE NORTHERN TRUST

El mexicano Abraham Ancer participará junto con otros tres jugadores en un evento caritativo de nueve hoyos a realizarse mañana en el TPC Boston.

Abraham Ancer será uno de los cuatro integrantes del PGA TOUR que participe en un torneo a benéficio

Escrito por: Azteca Deportes

BOSTON, MASSACHUSETTS.- El mexicano Abraham Ancer, los estadounidenses Cameron Champ, Charley Hoffman y el australiano Marc Leishman participarán en el Northern Trust Charity Challenge el día de mañana en el TPC Boston, evento de nueve hoyos con una bolsa de 300 mil dólares.

El Charity Challenge se jugará en la vuelta de regreso del campo sede del THE NORTHERN TRUST bajo el formato Wolf, en el que los cuatro jugadores competirán de forma independiente para ganar dinero para las organizaciones que benefician la educación y los servicios para jóvenes en el área de Boston. El golfista integrante del PGA TOUR ganador recibirá 125 mil billetes verdes para su organización benéfica elegida, el segundo lugar ganará 75 mil, mientras que el tercero y cuarto se llevarán 50 mil.

El evento benéfico del miércoles también incluirá dos hoyos de desafío para un fondo de bonificación de 150 mil dólares: el 12, par 4 estará destinado a una competencia de drive más largo y el 16, par 3, para un o’yes. Estos hoyos de desafío adicionales beneficiarán al Greater Boston Food Bank, al United Way de Massachusetts Bay y al Merrimack Valley en apoyo de los esfuerzos de ayuda de COVID-19.

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