Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Es subcampeón Ancer en California

Por segunda ocasión en su carrera, el mexicano Abraham Ancer finalizó segundo en un torneo avalado por el PGA TOUR

The American Express - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

LA QUINTA, CALIFORNIA.- El mexicano Abraham Ancerbrilló con una cuarta ronda de 63 golpes, incluso igualó en 24 golpes bajo par al estadounidense Andrew Landry, quien vivió una crisis y terminó coronándose con 262 impactos, menos 26.

El de Reynosa, Tamaulipas, inició la cuarta y última ronda del The American Express, torneo que se desarrolló en el Stadium Coursede PGA West, en quinto lugar en el tablero y empezó a exhibir su mejor juego con emboques con un golpe bajo par en los hoyos cuatro, cinco, siete, ocho y nueve, en la primera mitad.

Después salió Andrew Landry y marcó birdies en las banderas tres, seis y siete, mientras el mexicano continuó inspirado, con más birdies en la 11, 14, 16 y 17.

Mientras eso sucedía con Ancer, Landry logró birdies en los hoyos 10, 11 y 12, pero luego embocó con un golpe sobre par en las banderas 13, 14 y 15 para bogey, y fue entonces cuando el mexicano lo igualó en el tablero general con 24 golpes bajo par.

El "azteca" cerró el hoyo 18 con par cuatro, para firmar una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo par, y con ello esperar en la zona de prácticas lo que ocurriera con el estadounidense.

Landry superó el momento crítico con par cinco en el 16 y cerró de forma espectacular con birdies en el 17 y 18 para 67, cinco bajo par, y un total de 262, menos 26.

Fue una jornada donde el mexicano se llevó los aplausos y admiración del público, jugadores y especialistas, y consideró que esto le ayudará bastante en lo que viene de la temporada.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP