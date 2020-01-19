Es subcampeón Ancer en California

LA QUINTA, CALIFORNIA.- El mexicano Abraham Ancerbrilló con una cuarta ronda de 63 golpes, incluso igualó en 24 golpes bajo par al estadounidense Andrew Landry, quien vivió una crisis y terminó coronándose con 262 impactos, menos 26.

El de Reynosa, Tamaulipas, inició la cuarta y última ronda del The American Express, torneo que se desarrolló en el Stadium Coursede PGA West, en quinto lugar en el tablero y empezó a exhibir su mejor juego con emboques con un golpe bajo par en los hoyos cuatro, cinco, siete, ocho y nueve, en la primera mitad.

Después salió Andrew Landry y marcó birdies en las banderas tres, seis y siete, mientras el mexicano continuó inspirado, con más birdies en la 11, 14, 16 y 17.

Mientras eso sucedía con Ancer, Landry logró birdies en los hoyos 10, 11 y 12, pero luego embocó con un golpe sobre par en las banderas 13, 14 y 15 para bogey, y fue entonces cuando el mexicano lo igualó en el tablero general con 24 golpes bajo par.

El "azteca" cerró el hoyo 18 con par cuatro, para firmar una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo par, y con ello esperar en la zona de prácticas lo que ocurriera con el estadounidense.

Landry superó el momento crítico con par cinco en el 16 y cerró de forma espectacular con birdies en el 17 y 18 para 67, cinco bajo par, y un total de 262, menos 26.

Fue una jornada donde el mexicano se llevó los aplausos y admiración del público, jugadores y especialistas, y consideró que esto le ayudará bastante en lo que viene de la temporada.

