Álvaro Ortiz hace su debut oficial en PGA Tour Latinoamérica

MAZATLÁN, SINALOA.- Álvaro Ortiz, quien empató el puesto 36 en The Masters 2019, será uno de los novatos en la temporada 2020 de la PGA Tour Latinoamérica, que se inaugura esta semana con el torneo Estrella del Mar Open en Mazatlán.

En enero de 2019, Ortiz ganó el Latin America Amateur Championship en La Romana, República Dominicana y eso le permitió ser el primer mexicano en participar en el Masters de Augusta desde 1979 cuando lo hizo Víctor Regalado.

El jalisciense, quien en el último Mayakoba Golf Classic ocupó la plaza 48, vivirá su primer año completo de golfista profesional y es una de las nuevas figuras de México en el concierto internacional.

También estarán en este torneo Rodolfo Cauzaubón, experto en el circuito, así como los hermanos poblanos Juan Carlos e Isidro Benítez, este último ya cuenta con una victoria en el circuito, el Abierto de Argentina de 2018.

La primera edición de este torneo fue en 2014, siendo la victoria para el estadounidense Tyler McCumber, la segunda en 2015, con la coronación del argentino Tommy Cocha y la tercera en 2016 con el triunfo del norteamericano Martin Trainer, quien encontró el impulso en Mazatlán y ahora es miembro del PGA Tour.

El Estrella del Mar Open es el primero de 14 torneos que completan la temporada 2020 del PGA Tour Latinoamérica, el cual otorga tarjetas de membresía para el Korn Ferry Tour, la antesala al PGA Tour.

