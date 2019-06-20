Ancer es co-líder en el Travelers

CROMWELL, CONNECTICUT.- Un primer recorrido de 64 golpes, seis bajo par, colocó al mexicano Abraham Ancer empatado en la cima de la clasificación del Travelers Championship, justa avalada por el PGA TOUR y que se desarrolla en el TPC River Highlands.

El de Reynosa, Tamaulipas, quien viene de pasar el corte la semana anterior en el U.S. Open, salió por el hoyo diez, y firmó birdies en los hoyos 11, 13, dos, tres, cinco, seis y nueve, por bogey en el 12, para estar en lo más alto del tablero general junto con los locales Ryan Armour, Bronson Burgoon, Zach Sucher, el coreano Kyoung-Hoon Lee y el canadiense Mackenzie Hughes.

El veracruzano Roberto Díaz con 69, uno menos, el tapatío Carlos Ortiz con 71, uno arriba de par y el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez con 74, más cuatro, comparte los sitios 61, 112 y 143 respectivamente de la justa que reparte una bolsa de siete millones 200 mil dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA