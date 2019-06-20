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Fútbol

Ancer es co-líder en el Travelers

El mexicano Abraham Ancer, es uno de los seis jugadores que lideran la edición 2019 del Travelers Championship del PGA TOUR

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PEBBLE BEACH, CALIFORNIA - JUNE 16: Abraham Ancer of of Mexico lines up a putt on the 18th hole during the final round of the 2019 U.S. Open at Pebble Beach Golf Links on June 16, 2019 in Pebble Beach, California. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)|Christian Petersen/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CROMWELL, CONNECTICUT.- Un primer recorrido de 64 golpes, seis bajo par, colocó al mexicano Abraham Ancer empatado en la cima de la clasificación del Travelers Championship, justa avalada por el PGA TOUR y que se desarrolla en el TPC River Highlands.

El de Reynosa, Tamaulipas, quien viene de pasar el corte la semana anterior en el U.S. Open, salió por el hoyo diez, y firmó birdies en los hoyos 11, 13, dos, tres, cinco, seis y nueve, por bogey en el 12, para estar en lo más alto del tablero general junto con los locales Ryan Armour, Bronson Burgoon, Zach Sucher, el coreano Kyoung-Hoon Lee y el canadiense Mackenzie Hughes.

El veracruzano Roberto Díaz con 69, uno menos, el tapatío Carlos Ortiz con 71, uno arriba de par y el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez con 74, más cuatro, comparte los sitios 61, 112 y 143 respectivamente de la justa que reparte una bolsa de siete millones 200 mil dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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