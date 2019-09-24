Blanchet sale victorioso del São Paulo Golf Club

SÃO PAULO, BRASIL – En una semana de ensueño, el estadounidense Chandler Blanchet llegó a un total de 18-bajo par 266 y se quedó con el título del São Paulo Golf Club Championship, noveno evento de PGA TOUR Latinoamérica y tercera parada del Bupa Challenge, competencia auspiciada por Bupa Latin America.

El jugador de 24 años terminó con una tarjeta de 69 golpes y se separó por tan solo un impacto del argentino y ahora líder de la Orden de Mérito, Augusto Núñez (69). El tercer lugar, con globales individuales de 14-bajo par 270 quedó en manos de los estadounidenses Eric Steger (hizo la mejor ronda del día; un 64 libre de bogeys) y Evan Harmeling (67).

El top-5 lo cerraron el holandés Rowin Caron (68) y el argentino tres veces ganador en el Tour, Jorge Fernández-Valdés (68). El mejor brasilero de la competencia fue Alexandre Rocha, quien con su 72 llegó a un global de 277 golpes, 7-bajo par. En ese mismo puesto 32 del tablero general concluyeron los estadounidenses Tom Whitney, Patrick Newcomb, el argentino Sebastián Saavedra y el mexicano Raúl Pereda.

“Es increíble todo lo que pasó esta semana. Me tomé el verano para descansar y llegué a este torneo con la intensión de hacer un buen papel. ¡Mira el resultado! Estoy muy contento con la forma en la que jugué y ahora a enfocarme en la siguiente semana”, sostuvo Blanchet, quien durante la segunda ronda hizo 61 golpes para empatar el récord de campo.

