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Fútbol

Blanchet sale victorioso del São Paulo Golf Club

Con un total de 266 golpes, 18 bajo par el estadounidense consigue su primera victoria en PGA TOUR Latinoamérica

Sao Paulo Golf Club Championship - Round 4
PGA TOUR|PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

SÃO PAULO, BRASIL – En una semana de ensueño, el estadounidense Chandler Blanchet llegó a un total de 18-bajo par 266 y se quedó con el título del São Paulo Golf Club Championship, noveno evento de PGA TOUR Latinoamérica y tercera parada del Bupa Challenge, competencia auspiciada por Bupa Latin America.

El jugador de 24 años terminó con una tarjeta de 69 golpes y se separó por tan solo un impacto del argentino y ahora líder de la Orden de Mérito, Augusto Núñez (69). El tercer lugar, con globales individuales de 14-bajo par 270 quedó en manos de los estadounidenses Eric Steger (hizo la mejor ronda del día; un 64 libre de bogeys) y Evan Harmeling (67).

El top-5 lo cerraron el holandés Rowin Caron (68) y el argentino tres veces ganador en el Tour, Jorge Fernández-Valdés (68). El mejor brasilero de la competencia fue Alexandre Rocha, quien con su 72 llegó a un global de 277 golpes, 7-bajo par. En ese mismo puesto 32 del tablero general concluyeron los estadounidenses Tom Whitney, Patrick Newcomb, el argentino Sebastián Saavedra y el mexicano Raúl Pereda.

“Es increíble todo lo que pasó esta semana. Me tomé el verano para descansar y llegué a este torneo con la intensión de hacer un buen papel. ¡Mira el resultado! Estoy muy contento con la forma en la que jugué y ahora a enfocarme en la siguiente semana”, sostuvo Blanchet, quien durante la segunda ronda hizo 61 golpes para empatar el récord de campo.

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