Casey, cerca del top ten

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cerrar con una ronda de 65 impactos, el inglés Paul Casey se adjudicó el Valspar Championship del PGA Tour en Florida, no sin antes ver como el estadounidense Tiger Woods, tuvo la oportunidad de forzar un desempate. Al final, Woods quien buscaba su primera victoria en casi cinco años, tuvo que conformarse con empatar en la segunda posición.

Por su parte, la estrella tailandesa Kiradech Aphibarnrat ganó por seis golpes de diferencia el Richard Mille Brunei Championships de la gira de desarrollo del Asian Tour, por lo que Aphibarnrat ascendió al sitio 31 de la clasificación mundial.

Finalmente el estadounidense Dustin Johnson, quien no tuvo participación en ningún torneo tras disputar el World Golf Championships-Mexico Championship, cumplió 56 semanas al frente del Ranking Mundial de Golf.

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