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Fútbol

DeChambeau regresa al top ten mundial

El estadounidense Bryson DeChambeau regresó al selecto grupo de los diez mejores del Official World Golf Ranking (OWGR)

Safeway Open - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El italiano Francesco Molinari salió el grupo de los diez mejores de la clasificación del Official World Golf Ranking (OWGR) de esta semana, al bajar dos lugares.

Con su caída, el californiano Xander Schauffele ocupa el noveno sitio, que antes tenía Molinari, en tanto que el estadounidense Bryson DeChambeau se incorpora a este selecto grupo en el décimo escalón.

El resto del Top ten se mantiene sin modificaciones, con lo que Brooks Koepka, de Estados Unidos, continúa a la cabeza del ranking; seguido por el norirlandés Rory McIlroy; Dustin Johnson, de la Unión Americana; el inglés Justin Rose; el español Jon Rahm, así como los también estadounidenses Justin Thomas, Patrick Cantlay y Tiger Woods.

Mientras que el mexicano Abraham Ancer bajó una vez más para ocupar la plaza 41, su compatriota Roberto Díaz está en igualdad de condiciones, pues cayó hasta el lugar 425, en tanto que el tapatío Carlos Ortiz escaló dos lugares y es el número 202.

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