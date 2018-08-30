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Fútbol

Destaca Díaz en Ohio

El veracruzano Roberto Díaz, es el mejor mexicano de los tres que participan en el DAP Championship presented by NewBrick

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BEACHWOOD, OH - AUGUST 30: Roberto Diaz watches his tee shot on the second hole during the first round of the DAP Championship at Canterbury Golf Club on August 30, 2018 in Beachwood, Ohio. (Photo by Matt Sullivan/Getty Images)|Matt Sullivan/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

BEACHWOOD, OHIO.- En la búsqueda por retener la tarjeta del PGA TOUR vía las Finales del Web.com Tour, el golfista mexicano Roberto Díaz, tuvo un gran inicio en la edición 2018 del DAP Championship presented by NewBrick que tiene como escenario el Canterbury Golf Club.

Díaz registró hoy un recorrido de 67 golpes, tres bajo par, producto de birdies en los hoyos dos, siete y 12, actuación que le valió para estar empatado en el sexto sitio del torneo que reparte una bolsa de un millón de dólares y el cual encabeza el estadounidense Kramer Hickok con 63 impactos, menos siete.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez y el tapatío Carlos Ortiz, quien ya aseguraron la tarjeta del PGA TOUR para la próxima temporada, pero quienes buscan mejorar su estatus, se colocaron en los sitios 71 y 87 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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