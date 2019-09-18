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El Bupa Challenge llega a su recta final en Brasil

Los dos eventos consecutivos que el PGA TOUR Latinoamérica disputará en São Paulo serán claves para ver quién se queda con el reconocimiento de Bupa Global Latin America.

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PGA TOUR LATINOAMÉRICA|PGA TOUR LATINOÁMERICA

Escrito por: Azteca Deportes

SÃO PAULO, BRASIL – El São Paulo Golf Club Championship y el 66º JHSF Aberto do Brasil, además de marcar la reactivación de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica, serán los últimos dos eventos que dispute este año el Bupa Challenge, una competencia auspiciada por Bupa Global Latin America.

En su tercera temporada, esta competencia ya tuvo actividad durante la primera mitad de 2019. Tras el Buenaventura Classic en Panamá y el Puerto Plata Open en República Dominicana, el Bupa Challenge está listo para coronar a su campeón con un premio de diez mil dólares.

Tras su victoria en el Puerto Plata Open y su empate por el duodécimo puesto en el Buenaventura Classic, el chileno Cristóbal Del Solar llega a Brasil como líder solitario del Bupa Challenge. El actual No. 7 de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica aterrizará en el São Paulo Golf Club Championship con una diferencia de tan solo $3,850 dólares sobre el estadounidense Jared Wolfe.

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