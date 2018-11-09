Encabeza Lorena Ochoa PRO AM VIP

QUERÉTARO, MÉXICO.- Con gran éxito se realizó el día de hoy la primera edición del PRO AM VIP presented by LUDOS Cocina Europea, torneo creado gracias a la iniciativa de la familia golfística queretana con el fin de apoyar a las integrantes de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM).

El espectacular campo de Zibatá Golf, fue el encargado de albergar esta singular competencia, la cual fue encabezada por la ex número uno del mundo e integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial Lorena Ochoa y su entrenador Rafael Alarcón, co-diseñador del trazado sede y ex integrante del PGA TOUR.

“Quiero felicitar a las nuevas golfistas profesionales quienes han decidido tomar este camino del golf de paga; es una aventura increíble de muchos altibajos. No les voy a decir que es fácil, pero es una bendición el poder jugar golf y hacer lo que más nos gusta”, dijo Ochoa Reyes al finalizar la competencia.

Con marcador de 54 golpes, pero por diferencia de handicap, el equipo ganador de la justa queretana fue el liderado por la profesional Pamela Ontiveros y los amateurs Gerardo Llaca, Alejandro García, Óscar Aceves y Enrique Fernando Molina.

En la segunda posición finalizaron Francisco y Juan Pablo Valdés, Joaquín Riba y José Luis Urquiza además del profesional Rafael Alarcón, mientras que el tercer sitio con score de 55 impactos, fue para el grupo de Lorena Ochoa y los aficionados José Casaretto, Evaldo Pratellesi, Mauricio Fernández y Manuel Ramírez.

En el torneo estuvieron presentes 15 profesionales de nuestro país como Alejandra Llaneza ganadora en el Symetra Tour, Ana Menéndez, única representante nacional en el Ladies European Tour, además de Regina Plasencia integrante de la gira de desarrollo del LPGA Tour.