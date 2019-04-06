Es subcampeona Fassi en Augusta

Agarrón en Augusta. En un duelo que será recordado en la historia del golf mundial y en especial del femenil, la estadounidense Jennifer Kupcho se proclamó campeona de la edición inaugural del Augusta National Women´s Amateur (ANWA), dejando en la segunda plaza a la mexicana María Fassi.

En lo que fue la primera ocasión que el Augusta National Golf Club, sede del Masters Tournament abrió sus puertas a una justa femenil, la hidalguense Fassi peleó hasta el final del torneo que reunió durante tres días a 72 de las mejores golfistas amateurs del planeta.

La integrante de la Universidad de Arkansas, quien llegara a liderar la competencia después de los primeros nueve hoyos, finalizó con un marcador de 210 impactos, seis bajo par, a cuatro de distancia de la campeona la estadounidense Jennifer Kupcho, quien con un cierre espectacular de águila en el 13 y birdies en el 15, 16 y 18, venció a la mexicana.

Antes de iniciar la ronda final, la integrante del Salón de la Fama, la tapatía Lorena Ochoa, fue una de las encargadas de dar el drive simbólico de salida. En el ANWA, también nos representó la yucateca Isabella Fierro, quien no pasó el corte después de dos rondas.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

