Fassi busca su cuarto Nacional

GUADALAJARA, JALISCO.- Todo está listo para que la mexicana María Fassi inicie actividad en el 2019, en esta ocasión viaja a Guadalajara para ser parte del Campeonato Nacional de Aficionadas, que regresa al hermoso y retador campo del Guadalajara Country Club, serán poco más de 50 jugadoras las que buscarán el primer lugar de este certamen, hazaña que le permitirá jugar el US Amateur.

“Estoy ansiosa de empezar éste certamen que será tan especial para mi, no sólo porque con él inició temporada, sino, porque me acompaña el equipo de la Universidad de Arkansas”, comentó Fassi.

Fassi ha conseguido ganar en tres ocasiones este certamen, convirtiéndose así en una de las mejores de nuestro país. Hay que repasar la historia de las ganadoras para entender que María puede sumarse a un selecto grupo.

La mexicana Sandra Clifford, lo ganó cuatro ediciones, tres de ellas consecutivas del 58 al 60. La también mexicana Florencia Hernández lo consiguió del 66 a 68. Mientras la estadounidense Carol Semple, hizo lo propio del 86 al 88. Las que han estado cerca de conseguir la hazaña son Lorena Ochoa, quien lo ganó en el 99 y 2000, no vino a jugar en el 2001 y repitió su título en 2002. Marijossé Navarro se impuso en 2010, al siguiente año acabó a dos golpes de la ganadora, pero regresó con dos títulos en el 2012 y 2013.

La nacida en Pachuca, Hidalgo, lo ha ganado en 2015-2016 y el año pasado, así que se convertiría en su cuarto título, siendo así la mejor mexicana en los últimos años.

Además hay que destacar la participación del equipo de la Universidad de Arkansas lo que eleva el field. “Estoy muy emocionada por empezar el año con este torneo, es el más importante de nuestro país, todo el field es competitivo y hay que jugar golpe por golpe y no perder la concentración es un campo que cobra caro los errores y no podemos distraernos, el field es muy bueno y todas podemos ganar”, dijo Fassi.