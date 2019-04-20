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Fútbol

Fassi gana en Alabama

La mexicana María Fassi obtuvo su décimo triunfo en la NCAA y está únicamente a dos de empatar a la tapatía Lorena Ochoa

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AUGUSTA, GEORGIA - APRIL 06: Maria Fassi of Mexico celebrates with her caddie on the 11th hole during the final round of the Augusta National Women’s Amateur at Augusta National Golf Club on April 06, 2019 in Augusta, Georgia. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su histórica participación en el Augusta National Women´s Amateur hace un par de semanas donde obtuvo el segundo lugar, la golfista mexicana María Fassi volvió a dar de qué hablar el día de ayer al obtener su décimo título universitario como integrante de las Razorbacks de Arkansas.

Con un marcador de 210 golpes, seis bajo par, la originaria de Pachuca, Hidalgo, se llevó la victoria del SEC Women´s Championship, torneo celebrado en el Greystone Golf & Country Club de Birmingham, Alabama, dejando en la segunda posición a Marta Pérez de Florida, Julia Johnson de Ole Miss y a Kaylee Benton también de Arkansas, todas ellas a cuatro impactos de la campeona.

“Estoy muy contenta por este momento que paso individualmente, pero, como siempre he dicho, lo importante es ganar como equipo; estuvimos cerca de conseguirlo. Sabemos que tenemos buen equipo y nos restan un par de torneos”, dijo la hidalguense.

“Ganar los Nacionales con Arkansas en casa, sería sensacional y la mejor forma de cerrar mi carrera como amateur. Estoy segura que podemos lograrlo, nuestra entrenadora Shauna Estes nos está preparando para ello”, agregó Fassi quien el mes que entra se hará profesional.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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