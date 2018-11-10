México. La golfista Gaby López conquista el Torneo Blue Bay de China para alzarse con su primer titulo de la LPGA y así ser la primera mexicana en ganar un torneo desde la legendaria Lorena Ochoa.

Gaby López realizó una tarjeta de ocho golpes bajo par siendo suficiente para mantener la ventaja sobre Ariya Jutanugarn y Celine Boutier.

La mexicana tuvo una complicada última ronda donde realizó un bogey en el último hoyo del campo Jian Lake para marcar una tarjeta de 73 golpes (+1) y aunque puso en peligro su liderato al termino de la jornada logró alzar la Copa de ganadora.

Gaby se mostró contenta por este significativo triunfo el cual dedicó a su abuelo, que falleció recientemente, “le dije que le iba a dar mi primer triunfo. Lamentablemente no lo vio, pero estuvo conmigo en las últimas semanas”.

