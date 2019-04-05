Hacen historia mexicanas en Augusta

AUGUSTA, GEORGIA.- Previo a lo que será la ronda final del Augusta National Women´s Amateur (ANWA), las mexicanas María Fassi e Isabella Fierro, así como el resto del field del torneo internacional, tuvieron la oportunidad de disputar una ronda de práctica en el Augusta National Golf Club.

Por primera ocasión en la historia, el campo sede del Masters Tournament, uno de los cuatro Majors del golf varonil, y considerado por muchos el torneo más importante del mundo, abrirá sus puertas a un torneo de mujeres. Será mañana que las 30 jugadoras que pasaron el corte en el ANWA disputen la ronda final de dicha justa en el trazado fundado por el legendario Bobby Jones y Clifford Roberts en 1933.

La hidalguense María Fassi, quien se encuentra a un golpe de distancia de la líder del ANWA la estadounidense Jennifer Kupcho, tuvo la oportunidad de convivir el día de hoy con las leyendas e integrantes del Salón de la Fama del Golf Mundial, la californiana Nancy López, la coreana Se Ri Pak, la sueca Annika Sorenstam y la mexicana Lorena Ochoa.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA