Inicio esperanzador de Llaneza en Kansas

GARDEN CITY, KANSAS.- Con el pie derecho. Después de disputar los primeros 18 hoyos, la golfista mexicana Alejandra Llaneza está en lo más alto de la clasificación del Garden City Charity Classic at Buffalo Dunes, fecha correspondiente al Symetra Tour que reparte una bolsa de 175 mil dólares.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), firmó hoy una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, gracias a birdies en los hoyos uno, seis, siete, ocho, 16, 17 y 18, por bogeys en las banderas del diez y 11. En la segunda posición con 68, cuatro menos, se colocaron las españolas Fátima Fernández, María Parra, y las estadounidenses Catherine O’Donnell, Megan Vaughn y Jenny Coleman.

Las también mexicanas Fernanda Lira con 73 impactos, uno arriba y Brenda González con 75 strokes, tres más, se ubicaron en los sitios 56 y 104 respectivamente. Esta es la sexta edición del torneo que tiene verificativo en el Buffalo Dunes Golf Club, campo par 72 de seis mil 502 yardas.

