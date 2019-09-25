Jon Rahm ascendió al quinto lugar en el ranking mundial

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El español Jon Rahm avanzó esta semana un lugar en el Official World Golf Ranking (OWGR) con lo cual intercambió el quinto sitio con el estadounidense Justin Thomas, quien bajó al sexto.

El resto del Top ten continuó sin cambios, con el estadounidense Brooks Koepka en el primer sitio; seguido por el norirlandés Rory McIlroy, en segundo; el también estadounidense Dustin Johnson, en tercero, y el inglés Justin Rose, en cuarto.

Les siguen los estadounidenses Patrick Cantlay, en séptimo, y Tiger Woods, en octavo; el italiano Francesco Molinari, en noveno, y Xander Schauffele, de la Unión Americana, cierra el grupo de los mejores diez.

En tanto, el panorama para el mexicano Abraham Ancer lució complicado en esta semana, pues fue desplazado dos lugares por el español Rafa Cabrera-Bello, por lo que ahora se encuentra en la casilla 40, a pesar de eso continúa como el mejor posicionado del país en la clasificación mundial.

En contraste, el tapatío Carlos Ortiz abandonó el sitio 242 y se apoderó del 204 tras haber quedado cuarto en el torneo Sanderson Farms Championship, mientras que el veracruzano Roberto Díaz sigue fijo en el escalón 412.

