Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Jon Rahm ascendió al quinto lugar en el ranking mundial

El español tuvo una destacada actuación la semana pasada en el BMW PGA Championship por lo que se metió al top cinco del ranking

Alfred Dunhill Links Championship - Previews
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El español Jon Rahm avanzó esta semana un lugar en el Official World Golf Ranking (OWGR) con lo cual intercambió el quinto sitio con el estadounidense Justin Thomas, quien bajó al sexto.

El resto del Top ten continuó sin cambios, con el estadounidense Brooks Koepka en el primer sitio; seguido por el norirlandés Rory McIlroy, en segundo; el también estadounidense Dustin Johnson, en tercero, y el inglés Justin Rose, en cuarto.

Les siguen los estadounidenses Patrick Cantlay, en séptimo, y Tiger Woods, en octavo; el italiano Francesco Molinari, en noveno, y Xander Schauffele, de la Unión Americana, cierra el grupo de los mejores diez.

En tanto, el panorama para el mexicano Abraham Ancer lució complicado en esta semana, pues fue desplazado dos lugares por el español Rafa Cabrera-Bello, por lo que ahora se encuentra en la casilla 40, a pesar de eso continúa como el mejor posicionado del país en la clasificación mundial.

En contraste, el tapatío Carlos Ortiz abandonó el sitio 242 y se apoderó del 204 tras haber quedado cuarto en el torneo Sanderson Farms Championship, mientras que el veracruzano Roberto Díaz sigue fijo en el escalón 412.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP