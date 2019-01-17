México, bien representado en el Latin América Amateur Championship

Ciudad de México.- Una nueva edición del Latin América Amateur Championship está por comenzar. Punta Canta en República Dominicana es la sede. Se presenta una muy buena oportunidad para que México levante un trofeo que se le ha negado.

Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf, aseguró que los mexicanos llegan con la mejor preparación al torneo:

"La armada mexicana va a dar de que hablar en este Latin America Championship, tenemos un equipo... de hecho con mucho orgullo decirle a tu auditorio somos el equipo más numeroso, México tiene nueve participantes; Argentina ocho, Chile ocho, eso quiere decir que México se ha ido metiendo poco a poco en el ranking mundial porque aquí los jugadores son invitados por su ranking mundial y pues tenemos mucha esperanza ya sea Álvaro Ortiz o Aarón Terrazas qué son los que tienen más rodaje internacional pero está Mario Carmona, está el aguerrido Jorge Villar que es un jugadorazo que en cualquier momento puede decir me toca a mi y ojalá sea esta ocasión"

Para muchos golfistas este evento representará su debut pero para otros, la última oportunidad como el caso de Álvaro Ortiz, uno de los favoritos.

Santiago Casado, entrenador nacional, habló de los alcances que puede tener Ortiz en el torneo:

"Creo que aquí con Álvaro lo más importante es su despedida del golf amateur, realmente es lo que le platico mucho que venga que se preparó bien pero que lo disfrute, que no se ponga tanta presión en ganar. Que vaya haciendo las cosas día a día, yo creo que al final se puede dar la oportunidad que es lo más importante, entrar al último día sobre todo los últimos hoyos y darte esa oportunidad, el torneo no lo ganas el primer día pero si te das la oportunidad..."

El camino al campeonato y al Masters de Augusta, inicia este jueves...

Información de Guillermo Santisteban @santistebang