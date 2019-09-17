Niemann se mete el top 50 del mundo

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- Con un final de tres birdies en sus tres últimos hoyos, el chileno Joaquín Niemann consiguió el domingo anterior su primer triunfo en el PGA TOUR, en el A Military Tribute at The Greenbrier, el primer evento de la temporada 2019/20.

Así, con 20 años, Niemann se conviertió en el primer chileno en ganar en el PGA TOUR e ingresó al top-50 del Ranking Mundial (OWGR), con buenas chances de ser elegible para el equipo internacional de la Presidents Cup.

“Es increíble la sensación. Estoy feliz por todo mi equipo y por mi familia. Nunca pensé que iba a llegar tan rápido y desde que gané mi tarjeta sabía que con paciencia en algún momento iba a llegar”, señaló el ganador, que es el tercer no estadounidense que gana su primer título antes de los 21 años. Los otros dos habían sido Severiano Ballesteros y Rory McIlroy.

Con su victoria Niemann queda a las puertas de conseguir ser llamado a integrar el equipo Internacional de la Presidents Cup, que se jugará en diciembre en Royal Melbourne G.C, en Australia. “Sería otro sueño, y más con Ernie Els como capitán, ojalá se pueda dar".

