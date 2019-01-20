Ortiz jugará el Masters

LA ROMANA, REPÚBLICA DOMINICANA.- La tercera fue la vencida. Después de quedar como subcampeón en dos ocasiones previas, el día de hoy el golfista mexicano Álvaro Ortiz por fin pudo proclamarse campeón del Latin America Amateur Championship, torneo efectuado en Casa de Campo, República Dominicana.

El originario de Guadalajara, Jalisco, se llevó la victoria con rondas de 66, 72, 70 y 66 para un acumulado de 274 impactos, 14 bajo par, dos strokes de ventaja con respecto al segundo lugar Luis Gagne de Costa Rica. Los también mexicanos Jorge Villar y Aarón Terrazas, compartieron la novena posición con 284, cuatro menos.

Gracias a esta victoria, Ortiz se hizo acreedor a disputar la edición 2019 del Masters Tournament a realizarse del 11 al 14 de abril en el mítico campo del Augusta National en Georgia. El tapatío se convertirá apenas en el tercer golfista en jugar en uno de los cuatro Majors representando a México; los anteriores fueron el también amateur Juan Antonio Estrada y el profesional Víctor Regalado.

Cabe mencionar que el mexico-estadounidense César Sañudo, también estuvo presente en el Masters Tournament al jugar dicho torneo en 1973. El PGA TOUR, reconoce a Sañudo como golfista mexicano.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA