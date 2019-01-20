Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Ortiz jugará el Masters

Al ganar el día de hoy el Latin America Amateur Championship, el mexicano Álvaro Ortiz se hizo acreedor a disputar la edición 2019 del Masters Tournament

KAL|1_uzi3qyq1

Escrito por: Azteca Deportes

LA ROMANA, REPÚBLICA DOMINICANA.- La tercera fue la vencida. Después de quedar como subcampeón en dos ocasiones previas, el día de hoy el golfista mexicano Álvaro Ortiz por fin pudo proclamarse campeón del Latin America Amateur Championship, torneo efectuado en Casa de Campo, República Dominicana.

El originario de Guadalajara, Jalisco, se llevó la victoria con rondas de 66, 72, 70 y 66 para un acumulado de 274 impactos, 14 bajo par, dos strokes de ventaja con respecto al segundo lugar Luis Gagne de Costa Rica. Los también mexicanos Jorge Villar y Aarón Terrazas, compartieron la novena posición con 284, cuatro menos.

Gracias a esta victoria, Ortiz se hizo acreedor a disputar la edición 2019 del Masters Tournament a realizarse del 11 al 14 de abril en el mítico campo del Augusta National en Georgia. El tapatío se convertirá apenas en el tercer golfista en jugar en uno de los cuatro Majors representando a México; los anteriores fueron el también amateur Juan Antonio Estrada y el profesional Víctor Regalado.

Cabe mencionar que el mexico-estadounidense César Sañudo, también estuvo presente en el Masters Tournament al jugar dicho torneo en 1973. El PGA TOUR, reconoce a Sañudo como golfista mexicano.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP