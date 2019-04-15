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Fútbol

Ortiz supera expectativas en Augusta

En lo que fue la primera participación de un mexicano en el Masters en cuatro décadas, el amateur tapatío Álvaro Ortiz finalizó en el top 40

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AUGUSTA, GEORGIA - APRIL 14: Amateur Alvaro Ortiz of Mexico plays a shot on the 12th hole during the final round of the Masters at Augusta National Golf Club on April 14, 2019 in Augusta, Georgia. (Photo by David Cannon/Getty Images)|David Cannon/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

AUGUSTA, GEORGIA.- No hay dudas, el Masters Tournament 2019 será recordado quizás como el regreso más importante en la historia del golf. Tiger Woods consiguió su quinta “Chaqueta Verde”, luego de cerrar con 70 golpes en la ronda final y aventajar por uno a Dustin Johnson, Xander Shauffele y Brooks Koepka, consiguiendo de esta manera el Major número 15 de su carrera.

Una victoria histórica e inolvidable que nadie se quería perder de cerca, ni siquiera el último ganador del Latin America Amateur Championship. Álvaro Ortiz tuvo también un gran domingo en Augusta, firmó una tarjeta de 69 golpes (-3), para totalizar 286 golpes (-2 para el campeonato) y quedar empatado en el puesto 36, la mejor actuación de un “LAAC winner” en el Masters.

Fue todo perfecto para el mexicano de 23 años, quien finalizó su recorrido por el hoyo nueve una hora antes que Tiger y tuvo el privilegio de poder esperarlo “inside the ropes” en el green del 18. “Es un privilegio y un honor. Ser parte de esto y con el triunfo de Tiger es algo increíble”, aseguró Ortiz.

Una semana mágica para el egresado de la Universidad de Arkansas quien culminó como el segundo mejor amateur en Augusta jugando dos de las cuatro vueltas bajo el par de la cancha (había hecho 71 el viernes). El ganador del LAAC en Casa de Campo pasará al profesionalismo a partir de hoy y comenzará una nueva etapa de su carrera. “Estar aquí y aprender de tantos jugadores es un lujo. Ahora voy a buscar torneos e invitaciones. Vienen cosas mejores y hay que estar listo”, finalizó Ortiz.

El Latin America Amateur Championship, fue fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA) con el objetivo de desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur y Central, México y el Caribe.

Cada año el campeón del LAAC es invitado a competir en el Masters Tournament y, junto al jugador o jugadores que finalicen en el segundo lugar, participan directamente en las fases finales de clasificación para The Open y el U.S. Open. Pero hay más: el ganador recibe exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship, y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

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