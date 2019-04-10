Ortiz y su cita con el Masters

AUGUSTA, GEORGIA.- Es un sueño hecho realidad. Podría parecer una frase hecha pero sin dudas refleja el sentimiento de Álvaro Ortiz esta semana en Augusta National Golf Club.

Ganar el Latin America Amateur Championship y jugar el Masters se había transformado en una obsesión para el mexicano de 23 años nacido en Guadalajara. Sobre todo a medida que iban pasando los años y quedaba en las puertas de la victoria (subcampeón en 2017 y 2018).

Pero se pudo quitar la espina este año en Casa de Campo, tiró 66 (-6) el domingo y obtuvo un contundente triunfo en la quinta edición del LAAC, certamen fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA) con el objetivo de desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur y Central, México y el Caribe.

Y aunque desde su llegada este el lunes al club con su familia y amigos la única consigna era disfrutar la experiencia, la presión y el compromiso no quedaron ajenos. “Voy a representar a 130 millones de personas esta semana”, lanzó Álvaro, un poco mirando de reojo la historia pero al mismo tiempo consciente de una realidad: pasaron 40 años de la última vez que un mexicano jugó el Masters.

Ortiz se plantea varios desafíos esta semana en Augusta, sobre todo porque quiere transformarse en el primer ganador del LAAC en superar el corte clasificatorio, objetivo que no pudieron lograr en el pasado Matías Domínguez, Paul Chaplet, Toto Gana y el propio Joaquín Niemann, quien había llegado al Masters con la medalla McCormack como el mejor jugador del World Amateur Golf Ranking (WAGR).

“Es increíble que me estén sacando estas fotos en Magnolia, lo soñaba y se está haciendo realidad”, aseguraba sonriente mientras disparaban los flashes de la cámara. Luego la caminata hacía el tradicional cartel del “Masters” donde flamea la bandera mexicana junto con las del resto de los países representados en Augusta esta semana.

Disfrutar, de eso se trata, aprovechando cada momento. Y lo hizo muy bien, jugando rondas de práctica con Sergio García, Jason Day y Bernhard Langer, tratando de absorber algo de experiencia y, sobre todo, de descubrir algunos de los secretos del mágico trazado de este maravilloso campo de golf.

Un par de horas entre el range y putting green este miércoles y luego por la tarde el tradicional torneo en el campo de Par 3 de Augusta donde tuvo la chance de compartir los 9 hoyos con los argentinos Ángel Cabrera (campeón en 2009) y Emiliano Grillo. Pero siempre muy enfocado y pensando en esa caminata hacia el Tee del 1 para este jueves a las 12:10, donde integrará el threesome con el experimentado alemán Langer (dos veces ganador de este torneo en 1985-1993) y el inglés Matt Wallace.

Cada año el campeón del LAAC es invitado a competir en el Masters Tournament y, junto al jugador o jugadores que finalicen en el segundo lugar, participan directamente en las fases finales de clasificación para The Open y el U.S. Open. Pero hay más: el ganador recibe exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship, y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.