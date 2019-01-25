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Fútbol

Presentan ProAm de IGPM

El Club Campestre de la Ciudad de México, albergará la undécima edición del ProAm de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM)

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la presencia estelar de Gaby López, segunda mexicana en obtener un título del LPGA TOUR, fue presentada la edición 2019 del ProAm Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), torneo a realizarse el lunes 28 de enero en el Club Campestre de la Ciudad de México.

La justa que dará inicio en punto de las 8:30 am en una salida por escopetazo, contará con la participación de 27 profesionales mexicanos y extranjeros, como la ex número uno del mundo Lorena Ochoa y la estadounidense Brittany Lincicome ganadora de ocho títulos del circuito estadounidense, entre ellos dos Majors.

Por parte del contingente nacional, destaca la presencia de las capitalinas López y Alejandra Llaneza integrante del Symetra Tour, así como de la amateur hidalguense María Fassi, quien el año pasado consiguiera la tarjeta completa del Ladies Professional Golf Association (LPGA) TOUR.

“Me siento muy orgullosa de formar parte de IGPM, más que una organización somos una gran familia. Gracias en gran parte a su apoyo, tanto mis compañeras y yo, hacemos posible el sueño de dedicarnos a lo que más nos gusta que es el golf profesional”, dijo Gaby López, ganadora el año pasado del Blue Bay LPGA en China.

“La esencia de nuestra asociación es el trabajo en equipo. Estamos viviendo una época maravillosa en el golf, sin paralelo en ningún otro deporte en nuestro país. El triunfo de Gaby abrió el camino. Tenemos 13 profesionales y nunca habíamos visto algo así”, comentó Lili Álvarez, Directora de IGPM.

Por su parte, Violeta Retamoza, Directora de operaciones de IGPM expresó: “En esta ocasión, estarán participando en el ProAm nuestras profesionales mexicanas junto con otros profesionales nacionales e internacionales en un torneo de formato a go-go”.

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