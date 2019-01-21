Primer top ten del año para López

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- En lo que fue el primer torneo de la temporada 2019 del Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour, la golfista mexicana Gaby López tuvo una muy buena actuación en el Diamond Resorts Tournament of Champions Presented by Insurance Office of America (IOA).

Con recorridos de 69, 68, 69 y 73, para un acumulado de 279 golpes, cinco bajo par, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), finalizó empatada en la décima posición de la justa que tuvo como escenario el Four Seasons Golf & Sports Club Orlando ubicado en Lake Buena Vista, Florida.

La ganadora de la competencia que repartió una bolsa de un millón 200 mil dólares, fue la coreana Eun-Hee Ji quien finalizó con un score de 270 impactos, 14 menos, dos golpes de ventaja con respecto a su compatriota Mirim Lee.

La justa debutante en el calendario del LPGA Tour, reunió únicamente a 26 jugadoras campeonas de algún torneo correspondiente a las temporadas 2017 y 2018. López se hizo acreedora a un lugar en este exclusivo field, al ganar el Blue Bay LPGA en China en noviembre pasado.