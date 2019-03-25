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Primer Vistazo: Buenaventura Classic 2019

El torneo de apertura de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica se jugará del miércoles 27 al sábado 30 de marzo

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ – La temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica, la octava en la historia del circuito de la región, se pondrá en marcha esta semana con el retorno del Buenaventura Classic, un evento que fue parte de la gira entre 2014 y 2016 en el campo de Buenaventura Golf Club en Río Hato, Panamá. Este será el primer paso de la carrera anual que libran los jugadores por avanzar al Web.com Tour, el siguiente escalón en el camino al PGA TOUR.

El Buenaventura Classic marcará además el inicio del Bupa Challenge, competencia que agrupa cuatro torneos y que se suma al Tour por tercer año consecutivo. El arranque de temporada servirá también como el marco de presentación oficial de Volvo Car Latin America, Hilton y Go Vacaciones como Socios Premier de esta gira internacional que a lo largo de sus primeros siete años de historia celebró 113 torneos en 18 países de las Américas.

TORNEO: Buenaventura Classic

HASHTAGS: #BuenaventuraClassic #BupaChallenge

FECHAS: Miércoles 27 al sábado 30 de marzo, 2019

CALENDARIO: Primer torneo de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica

BUPA CHALLENGE: Primero de cuatro torneos en esta competición

SEDE: Buenaventura Golf Club – Río Hato, Coclé, Panamá

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

FIELD: 144 jugadores de 24 países

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: Este evento lleva al PGA TOUR Latinoamérica de regreso a territorio familiar, ya que el Buenaventura Golf Club albergó este evento durante tres años consecutivos entre 2014 y 2016. Los ganadores fueron en su orden respectivo el argentino Julián Etulain, el mexicano Rodolfo Cazaubón y el estadounidense Derek Rende.

Países representados en el field

El desglose de los 144 jugadores por país en el field de esta semana es el siguiente: Estados Unidos (72), Argentina (11), Canadá (8), México (8), Colombia (7), Venezuela (6), Brasil (4), Chile (4), Inglaterra (3), Panamá (3), Australia (2), Bolivia (2), España (2), Perú (2), Escocia (1), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Noruega (1), Puerto Rico (1), República Dominicana (1), Sudáfrica (1), Suecia (1) y Uruguay (1).

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