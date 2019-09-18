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Primer vistazo: São Paulo Golf Club Championship

El evento que reanuda la octava temporada de PGA TOUR Latinoamérica contará con 19 de los top-20 de la Orden de Mérito

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PGA TOUR LATINOAMÉRICA|PGA TOUR LATINOAMÉRICA

Escrito por: Azteca Deportes

SÃO PAULO, BRASIL – Por segundo año consecutivo, el PGA TOUR Latinoamérica retomará sus actividades tras la pausa de verano con el São Paulo Golf Club Championship. El noveno evento de la temporada 2019 marcará la tercera de cuatro paradas que tiene programado el Bupa Challenge. El mejor jugador de esta competencia alterna del Tour se llevará a casa un cheque por diez mil dólares cortesía de Bupa Latin America.

FECHAS: 16-22 de septiembre, 2019
NOMBRE OFICIAL: São Paulo Golf Club Championship
HASHTAGS: #SPGCChampionship #BupaChallenge #PGATOURLA
CALENDARIO: Noveno de 16 eventos en la octava temporada del PGA TOUR Latinoamérica
SEDE: São Paulo Golf Club – São Paulo, Brasil
PAR/YARDAS: 71 (35-36) / 6,574
ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.
FIELD: 144 jugadores de 23 países (Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Escocia, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Inglaterra, México, Noruega, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica y Venezuela)
CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: El São Paulo Golf Club Championship formará parte del calendario oficial del PGA TOUR Latinoamérica por segundo año consecutivo. En su edición inaugural, el colombiano Nicolás Echavarría se quedó con la victoria dominando el field de principio a fin. En aquella oportunidad, el hoy en día miembro del Korn Ferry Tour, completaría un total de 19-bajo par 265 para separarse por solo un golpe del argentino Augusto Núñez.

NOTAS SOBRE EL FIELD: El desglose de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (55), Brasil (26), Argentina (22), México (7), Chile (6), Colombia (4), Canadá (3), Perú (3), España (2), Sudáfrica (2), Venezuela (2), Australia (1), Bolivia (1), Cuba (1), Escocia (1), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Holanda (1) Inglaterra (1), Noruega (1), Puerto Rico (1) y República Dominicana (1).

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