Rhinehart asume rol como líder de PGA TOUR Latinoamérica

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. — Todd Rhinehart, ejecutivo con amplia trayectoria en el PGA TOUR que ha estado al frente del Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada desde principios de 2019, tendrá responsabilidades adicionales al asumir una posición similar con el PGA TOUR Latinoamérica.

El anuncio fue realizado por el PGA TOUR ayer. Mientras que Rhinehart tendrá funciones en dos de los Tours Internacionales del PGA TOUR, Scott Pritchard asumirá otros deberes y funciones en las áreas de negocios y operaciones del Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada, circuito en el que ocupa el cargo de vicepresidente.

Hace algunas semanas, Jack Warfield, presidente del PGA TOUR Latinoamérica, anunció su retiro después de 21 años de carrera con el PGA TOUR. Los últimos ocho años lo hizo al frente del PGA TOUR Latinoamérica. Rhinehart asumió su cargo con el Mackenzie Tour en 2019 tras siete años de servicio como Director Ejecutivo del CIMB Classic, evento del PGA TOUR en Kuala Lumpur, Malasia.

“En Todd contamos con un profesional de experiencia que entiende el panorama del golf desde varias perspectivas. Ha estado a cargo de la organización de torneos y ha estado involucrado en el desarrollo de negocios para el TOUR. Esta temporada pasada sumó nueva experiencia guiando al Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada y supervisó su continuo crecimiento”, dijo Rob Ohno, vicepresidente senior de los Tours Internacionales del PGA TOUR.

