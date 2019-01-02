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Fútbol

Tricolores destacaron en el extranjero

Varios fueron los golfistas nacionales que pusieron el nombre de México muy en alto durante el año que recién terminó

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SYDNEY, AUSTRALIA - NOVEMBER 18: Abraham Ancer of Mexico poses with the Stonehaven Cup during day four of the 2018 Australian Golf Open at The Lakes Golf Club on November 18, 2018 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)|Mark Metcalfe/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 2018 se registró un inusitado desempeño de exponentes mexicanos que pertenecen a las mejores giras internacionales, como por ejemplo lo realizado por Abraham Ancer en el PGA TOUR; Gaby López en el LPGA TOUR e Isidro Benítez en el PGA TOUR Latinoamérica.

El tamaulipeco Ancer, se afianzó como el mejor exponente nacional en el Official World Golf Ranking (OWGR) al terminar el año en el sitio 56 de dicha clasificación. El “Turco” quien recibió las llaves de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, tuvo un gran desempeño en el PGA TOUR, además de ganar el Abierto de Australia y ser subcampeón mundial junto con el veracruzano Roberto Díaz.

Por su parte, el poblano Isidro Benítez, se convirtió en el jugador más joven en obtener la victoria en un torneo avalado por el PGA TOUR Latinoamérica. Con apenas 19 años de edad, Benítez se apoderó del 113 VISA Open de Argentina presentado por Macro.

En la rama femenil, la capitalina Gaby López se convirtió en la segunda golfista mexicana después de Lorena Ochoa en obtener un título en el LPGA TOUR. López se alzó con el triunfo en el Blue Bay LPGA efectuado en China al vencer por un golpe a la número uno del mundo la tailandesa Ariya Jutanugarn, mientras que la hidalguense María Fassi obtuvo la tarjeta al circuito femenil estadounidense.

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