Un sueño de color verde

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos intentos previos, el día de hoy el amateur mexicano Álvaro Ortiz pudo cumplir el sueño de cualquier golfista: pisar el Augusta National Golf Club, sede del Masters Tournament, primer Major de la temporada a dar inicio el próximo jueves.

Tras perder en años anteriores la oportunidad de representar a nuestro país en el considerado por muchos la mejor justa de golf del mundo, el tapatío Ortiz ganó en enero pasado el Latin America Amateur Championship, logrando así su boleto al torneo de “Maestros”.

“Se siente tan bien ganar en Latin America Amateur Championship”, dijo en su momento el jugador de 23 años. “No puedo creer que lo hice y que voy a jugar el Masters”, agregó Ortiz, quien espera finiquitar su compromiso en Augusta para dar el salto al profesionalismo.

“Fue emocionante caminar por primera vez el Magnolia Lane. Me dio escalofríos y eso me hizo darme cuenta de la suerte que tengo de enfrentar esta oportunidad. Esto significa mucho para mí y para mi país ver nuestra bandera en el tablero”, agregó Álvaro, quien hoy salió a practicar con el español Sergio García, campeón del Masters Tournament en 2017.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA