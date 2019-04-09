Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Un sueño de color verde

Por primera ocasión en 40 años, el Masters Tournament tendrá representación mexicana en la figura de Álvaro Ortiz

KAL|0_1ej2eds3
Masters champion Sergio Garcia of Spain and Alvaro Ortiz have a laugh while walking on the No. 9 hole during Practice Round 1 for the Masters at Augusta National Golf Club, Monday, April 8, 2019.|Hunter Martin/Hunter Martin/Augusta National

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos intentos previos, el día de hoy el amateur mexicano Álvaro Ortiz pudo cumplir el sueño de cualquier golfista: pisar el Augusta National Golf Club, sede del Masters Tournament, primer Major de la temporada a dar inicio el próximo jueves.

Tras perder en años anteriores la oportunidad de representar a nuestro país en el considerado por muchos la mejor justa de golf del mundo, el tapatío Ortiz ganó en enero pasado el Latin America Amateur Championship, logrando así su boleto al torneo de “Maestros”.

“Se siente tan bien ganar en Latin America Amateur Championship”, dijo en su momento el jugador de 23 años. “No puedo creer que lo hice y que voy a jugar el Masters”, agregó Ortiz, quien espera finiquitar su compromiso en Augusta para dar el salto al profesionalismo.

“Fue emocionante caminar por primera vez el Magnolia Lane. Me dio escalofríos y eso me hizo darme cuenta de la suerte que tengo de enfrentar esta oportunidad. Esto significa mucho para mí y para mi país ver nuestra bandera en el tablero”, agregó Álvaro, quien hoy salió a practicar con el español Sergio García, campeón del Masters Tournament en 2017.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP