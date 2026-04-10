Cruz Azul no la pasa nada bien en la Liga BBVA MX

La Máquina de Cruz Azul llega al clásico contra las Águilas del América tal vez en el peor momento futbolístico de toda la temporada, con cuatro partidos sin conseguir la victoria y una desventaja muy abultada en los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Revelan cuándo regresaría a las canchas Jesús Orozco ‘Chiquete’ con Cruz Azul y Selección Mexicana

Hasta hace algunas semanas, el conjunto celeste lucía como favorito no solamente en la Liga BBVA MX, sino para repetir en la Concacaf Champions Cup, torneo donde es el vigente campeón; sin embargo, en las últimas semanas, todo se ha venido abajo con resultados que no acompañan y algunas dudas en el funcionamiento del equipo.

Necaxa vs Mazatlán: Resumen extendido y mejores jugadas | Jornada 13 Clausura 2026

Cruz Azul necesita salir urgente de esta mala racha

La última victoria en un partido oficial para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, fue el 10 de marzo del 2026, cuando derrotaron 2-3 a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Después de ese partido, Cruz Azul empató ante Pumas, Mazatlán, Rayados en la vuelta de la serie de la Concacaf y perdió ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc, una racha que llega en el momento menos indicado con el clásico frente a las Águilas en puerta este sábado en el regreso al estadio Banorte y la vuelta en contra del LAFC este martes en Puebla con la desventaja del marcador global 3-0.

Parece que la Máquina se queda sin marcha en este cierre del torneo y muchos podrían tener en peligro su futuro en el cuadro cementero de cara a lo que viene este 2026. Los dirigidos por Larcamón deben conseguir buenos resultados de manera urgente.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Suspenden a jugador de Cruz Azul, a horas de enfrentarse vs América, en el Clásico Joven del Clausura 2026