ÚLTIMA HORA: Revelan cuándo regresaría a las canchas Jesús Orozco ‘Chiquete’ con Cruz Azul y Selección Mexicana

Cruz Azul recibió en las últimas horas una señal positiva en torno a la recuperación de Jesús 'Chiquete' Orozco, quien volvió a trabajar en cancha y con balón en las instalaciones de La Noria. La imagen generó expectativa entre la afición, que de inmediato comenzó a preguntarse si el defensor podría reaparecer en la fase final del torneo. Sin embargo, dentro del club manejan tiempos distintos y con mayor cautela.

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Chiquete Orozco avanza en su recuperación con Cruz Azul

El progreso es evidente. Después de varias semanas enfocado en trabajo físico y rehabilitación, el hecho de verlo nuevamente en campo marca un paso importante en su proceso. No se trata de una reincorporación total al grupo, pero sí de un indicio claro de que la etapa más complicada ha quedado atrás.

Sin embargo, pese a la ilusión que generaron las imágenes, el panorama no cambia. La prioridad en Cruz Azul es evitar cualquier riesgo y completar la recuperación sin apurar plazos. La lesión que sufrió el defensor requiere cuidado, y el cuerpo técnico no contempla su regreso para la Liguilla del Clausura 2026.

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La fecha que manejan para su regreso

De acuerdo con información cercana al entorno del club, el regreso de Jesús Orozco está proyectado para agosto, ya con el siguiente torneo en marcha.

Esa es la fecha que hoy manejan en el club cementero, siempre sujeta a que no haya contratiempos en la última fase de su rehabilitación.

La evolución del defensor no solo es seguida en el club. En la Selección Mexicana también se mantiene atención sobre su proceso, pensando en lo que viene a nivel internacional. Pero el punto es el mismo: primero debe volver bien, recuperar ritmo y después competir por un lugar.