¿Quién será el capitán de Chivas en el Clásico Nacional ante América tras lesión de Luis Romo?

Guadalajara se prepara para uno de los partidos más importantes del Clausura 2026: el Clásico Nacional de la jornada 6 frente al Club América, en el Estadio Akron. Sin embargo, una de las decisiones clave que deberá tomar Gabriel Milito no está en el terreno de juego, sino en quién portará el gafete de capitán ante la baja confirmada de Luis Romo.

Te puede interesar: Amaury Vergara cerca de ganar millones gracias a Gabriel Milito

El central, líder indiscutible del Rebaño bajo el mando del estratega argentino, se lesionó el muslo derecho durante el duelo de la jornada 5 ante Mazatlán FC. Romo, quien ha sido titular prácticamente en todos los encuentros desde que Milito asumió el banquillo —con la única excepción en la jornada 17 del torneo anterior por expulsión previa—, quedó descartado para el choque ante las Águilas y podría perderse varias semanas más de actividad.

Brasileirao 2026: ¡Lo mejor de la actividad EN VIVO de la liga de Brasil, por Azteca Deportes!

Las opciones que tiene Chivas para la capitanía

Ante esta ausencia, surge la interrogante sobre quién asumirá el brazalete en un partido de alta exigencia. Históricamente, cuando Romo no ha estado disponible, Fernando 'Oso' González tomó el gafete, como ocurrió en aquel duelo ante Rayados de Monterrey. Sin embargo, el mediocampista no ha sido considerado titular en lo que va del Clausura 2026, lo que reduce considerablemente sus opciones de ser el elegido para este compromiso.

Otros nombres que han portado el brazalete en el pasado, como Erick Gutiérrez y Javier 'Chicharito' Hernández, ya no son viables: Guti permanece en la institución pero está en estatus de transferible y fuera de los planes principales, mientras que Hernández finalizó su contrato en diciembre pasado y dejó el club.

Alvarado, Rangel y hasta Govea, pican en punta

Dentro de la baraja actual, destacan elementos con mayor jerarquía y permanencia en el plantel. Roberto Alvarado sobresale como uno de los más experimentados y con más tiempo en el equipo. El portero Raúl Rangel, pieza clave en el arco también entra en la consideración. Otro candidato fuerte es Omar Govea, quien ha ganado relevancia en el esquema de Milito y suele ser voz de mando en las indicaciones dentro del grupo.

Paralelamente, la baja de Romo obliga a definir su reemplazo en la cancha, donde la situación parece más clara: todo apunta a que Diego Campillo ocupará esa zona defensiva, aprovechando su regreso tras la lesión que lo marginó la parte final del torneo anterior y su adaptación al estilo del técnico argentino.

Te puede interesar: ¡Reconoce su culpa! DT reconoce que ha fallado