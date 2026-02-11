¡Reconoce su culpa! DT reconoce que ha fallado

Luego de que los Rayados se encuentren fuera de los primeros lugares de la tabla después de cinco jornadas del torneo Clausura 2026, el técnico Doménec Torrent reconoció su culpa sobre el desempeño que actualmente tiene el equipo.

El controvertido entrenador español indicó que se están muy lejos del funcionamiento que podría mostrar el Monterrey, además de que reconoció que no ha logrado plasmar su idea como en los anteriores clubes que dirigió.

“Con el potencial que tienen creo que lo podemos hacer mucho mejor. Los equipos que yo estaba como entrenador podían ganar o perder, pero eran muy reconocibles y aquí tengo tan buenos jugadores. A veces yo me tengo que acomodar un poco a ellos”, declaró este 10 de febrero.

Mensaje para el plantel

Torrent explicó que con otros planteles estaba acostumbrado a jugar más de manera posicional y que el grupo de futbolistas de la “Pandilla” cuenta con otras características diferentes.

“Muchas veces el entrenador es esto, agarrar a unos diferentes jugadores que tienes que son muy buenos e intentar beneficiarlos exactamente a ellos, para que puedan ganarte de lo que tú quieres", detalló sobre su responsabilidad ante el mal momento.

Monterrey apuesta por títulos

El estratega del Monterrey afirmó en conferencia de prensa que las expectativas son altas este semestre, tanto en la LIGA BBVA MX , como en la Concacaf Champions Cup.

"Es un club grande, diseñado para ganar cosas, desgraciadamente hace tiempo que no se ganan, nosotros estamos aquí para revertir la situación, los jugadores están súper centrados en esto”, declaró.

Este miércoles, los Rayados recibirán en casa el partido de vuelta de la eliminatoria de primera ronda de la Concachampions, en la que enfrentarán al Xelajú de Guatemala, después del sufrido empate a uno que consiguieron como visitantes.

“Nosotros no pensamos en el empate, somos Rayados, creemos que en nuestro estadio tenemos que salir a por todas desde el minuto uno", aseguró Torrent sobre el duelo de vuelta.

