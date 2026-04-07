Las lesiones golpean al Barcelona rumbo a la Champions League

El FC Barcelona vive horas de contraste total. A pocos días del partido más importante de la temporada, el equipo de Hansi Flick recibe una buena noticia… pero también varios dolores de cabeza.

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El club confirmó que Ronald Araújo estará disponible para el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, la enfermería sigue creciendo y complica seriamente el panorama culé.

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Araujo listo, pero Bernal enciende las alarmas

El defensor uruguayo salió lesionado en el reciente triunfo 2-1 del Barça ante el Atlético en LaLiga, generando preocupación inmediata. No obstante, los estudios médicos revelaron que solo presenta una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, lo que le permitirá estar listo para el choque europeo.

La situación es distinta para Marc Bernal, quien ingresó como reemplazo de Araujo en ese mismo partido, pero también tuvo que abandonar el campo tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo. Su tiempo de recuperación dependerá de la evolución, lo que lo pone en duda para los próximos compromisos.

Este escenario obliga a Flick a mover piezas en una defensa que ya venía siendo exigida en momentos clave de la temporada.

Bajas que pesan rumbo a un duelo decisivo

Pero los problemas no terminan ahí. El Barça también arrastra las ausencias de jugadores fundamentales como Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Raphinha.

De Jong continúa sin entrenar con el grupo debido a una lesión en el bíceps distal sufrida a finales de febrero. Aunque su recuperación entra dentro de los plazos previstos, su presencia ante el Atlético aún es incierta. El mediocampista trabaja entre gimnasio y sesiones individuales, con la esperanza de volver en la eliminatoria.

Por su parte, Raphinha estará fuera por más tiempo. El brasileño sufrió una lesión en un amistoso entre Brasil y Francia, y su regreso está proyectado hasta el Clásico del 10 de mayo. Esto lo deja automáticamente fuera de los cuartos de final de Champions e incluso de unas posibles semifinales.

El Barcelona llega así a un momento clave con un plantel mermado, pero con la ilusión intacta. La buena noticia es Araujo. La mala, una lista de bajas que obliga a reinventarse. En el futbol de élite no hay margen de error… y el Barça lo sabe.

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