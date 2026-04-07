Partidos de HOY martes 7 de abril en los Cuartos de Final de ida de la Champions League

Este martes 7 de abril, la UEFA Champions League entra en su fase de los cuartos de final de ida, presentando dos duelos que combinan la tradición del futbol europeo con las sorpresas más refrescantes de la temporada. El Santiago Bernabéu y el Estadio José Alvalade serán los epicentros de la intensidad futbolística.

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Real Madrid vs. Bayern Munich - Estadio Santiago Bernabéu - 13:00 horas

El Real Madrid, rey absoluto de la competición con 15 títulos, recibe al Bayern Munich en una eliminatoria que desprende aroma a final anticipada. Los blancos llegan tras un inesperado tropiezo liguero ante el Mallorca (2-1), que los alejó a siete puntos del liderato en España. Sin embargo, la mística madridista en Europa es otra historia: afrontan sus vigesimosegundos cuartos de final con un récord impresionante de 17 semifinales alcanzadas.

Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, el Madrid busca hacer historia. Si los merengues logran la victoria, Arbeloa se convertiría en el tercer técnico en ganar sus primeros cinco partidos de eliminatoria en la Champions League. Con cinco triunfos en seis duelos europeos en casa esta temporada, el Bernabéu promete ser una caldera.

Por su parte, el Bayern Munich ostenta el récord de más presencias en esta instancia (24), aunque también el de más eliminaciones en ella (10). Los bávaros llegan en un estado de forma envidiable: líderes sólidos de la Bundesliga tras remontar ante el Freiburg (3-2) y con una racha invicta de 12 partidos. Su solidez como visitante, con solo una derrota en sus últimas ocho salidas europeas, los convierte en un rival temible para la Casa Blanca.

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Sporting vs. Arsenal - Estadio José Alvalade - 13:00 horas

En Portugal, el Sporting vive un sueño que no experimentaba desde la temporada 1982/83. Los Leones llegan tras golear 4-2 en su liga local y con el pecho hinchado tras haber eliminado al vigente campeón, el PSG. Su racha en el José Alvalade es perfecta: cinco victorias de cinco posibles en esta edición de la Champions, la mejor marca para un club luso en este siglo.

El Arsenal, señalado por muchos como el gran favorito al título, llega con una espina clavada tras quedar fuera de la FA Cup el pasado sábado. Los Gunners deben superar el bache anímico y el fantasma estadístico que dice que han perdido cinco de sus últimos ocho cruces en esta ronda. No obstante, su paso por esta edición es casi impecable, con nueve victorias en diez partidos, lo que los obliga a dar un golpe de autoridad en Lisboa para validar su candidatura al trono europeo.

