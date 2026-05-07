Este es el balance Chivas cuando el Gato Ortiz está en el campo

Chivas sigue en plena preparación para la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, partido que deben realizar con precisión si lo que quieren es acceder a las semifinales luego de caer en el compromiso de ida ante los Tigres de la UANL por 3-1.

Resumen: Chivas 3-2 Toluca | Jornada 4, Clausura 2024

Fue este martes cuando la Comisión de Árbitros de la FMF dio a conocer que, para la vuelta entre Chivas y Tigres, el juez central será Marco Antonio Ortiz. Ante ello, no está de más conocer cuál es el palmarés del Rebaño Sagrado cuando el Gato está en el terreno de juego.

¿Cómo le va a Chivas cuando el Gato Ortiz está en el campo?

La Comisión de Árbitros confirmó que el Gato Ortiz será el juez central para el duelo entre Chivas y Tigres, mientras que sus asistencias serán Christian Espinoza y Michel Morales. El cuarto árbitro será Jorge Camacho, mientras que el encargado del VAR será Diana Pérez.

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Lo primero a tener en cuenta es que esta será la tercera vez que Marco Antonio Ortiz forma parte de un juego de Chivas como árbitro central en el Clausura 2026. De hecho, el palmarés es benéfico para el Rebaño Sagrado, pues en estos duelos salió con la mano en alto.

La primera vez que el Gato Ortiz dirigió un juego de Chivas fue en la Jornada 1, cuando el club se impuso a los Tuzos del Pachuca por 2-0. Posteriormente, Marco Antonio volvió a formar parte de un duelo del Guadalajara cuando el Rebaño venció a los Rojinegros del Atlas por 2-1, en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026.

¿Cuántas bajas tendrá Chivas para enfrentar a Tigres este sábado?

Como sabes, Chivas tendrá que disputar este encuentro con varias bajas debido a los jugadores que están concentrados en la selección, siendo estos Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Además, tampoco podrán contar con Daniel Aguirre por lesión.