La terrible sequía de Santi Gimenez en el Milan y el contundente mensaje de su entrenador

Desde el 9 de mayo de este año, Santi Gimenez no ha vuelto a hacer un gol en un partido oficial con el Milan. La sequía del goleador mexicano es impactante, pues pese a las oportunidades no las ha podido concluir. Su entrenador, Massimiliano Allegri antes del partido ante el Udinese (ganaron 3-0) le pidió calma al canterano del Cruz Azul. Aseguró que ha tenido varias posibilidades, pero en su momento las podrá concluir. En la Selección Mexicana, en el último partido amistoso ante Corea del Sur se lució con un golazo desde fuera del área.

En las últimas horas, Santiago Gimenez ha recibido muchas críticas. La prensa en Milán no deja de atacarlo y los aficionados ya le pusieron un nuevo apodo después de que no ha podido romper la mala racha de sequía frente al arco. Massimiliano Allegri le está dando oportunidades al mexicano, pues en la victoria de 3-0 sobre el Udinese entró de titular y jugo 62 minutos. Tuvo algunas claras de gol, pero al final no logró concluirlas. Con doblete de Christian Pulisic y un tanto más de Youssouf Fofana, el Milan se llevó la victoria en la Jornada 4 de la Serie A.

GETTY IMAGES

“Tenemos muy buenos atacantes. (Santiago Gimenez) está bien, ha tenido muchas oportunidades (de marcar), pero solo tiene que mantener la calma porque va a empezar a anotar, siempre ha marcado y lo volverá a hacer”, dijo el entrenador previo al partido contra el Udinese. Desde conferencias pasadas, el italiano ha respaldado al mexicano sobre su falta de goles.

También te puede interesar:



Lo que se le viene a Santi Gimenez y el Milan

A media semana el Milan podría seguir sumando buenos resultados y Santiago Gimenez intentar romper su mala racha de cuatro meses sin hacer gol. En duelo correspondiente a la Copa de Italia, el Milan se ve las caras ante el Lecce. Se disputará la segunda ronda del campeonato. Hablando de la Serie A, choca ante el Napoli, ambos clubes están igualados con nueve unidades, pero los celestes tiene mayor cantidad de goles. La Juventus es el líder de la competencia hasta la Jornada 3. El Napoli, actual campeón, le queda un partido pendiente.