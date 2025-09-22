La amenaza de Efraín Juárez que tiene en ascuas a toda la Liga BBVA MX: esto dijo el entrenador de Pumas

Pumas empató 1-1 contra Tigres en la jornada 9 del Apertura 2025 , una igualada con sabor a derrota, ya que el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejó escapar una victoria en casa en los últimos minutos de juego. Pero lo que llamó la atención fueron las declaraciones de Efraín Juárez en la conferencia de prensa, pues lanzó una amenaza a todos los equipos de la Liga BBVA MX.

“Le podemos jugar al tú por tú a cualquiera. Hablan de que no nos habíamos enfrentado a un rival de jerarquía y es una falta de respeto a todos los rivales a los que nos hemos enfrentado. Creo que hoy hubo un rival importante [Tigres], con jerarquía, jugadores de mucha calidad y la verdad es que nosotros respetamos a todos”, dijo el entrenador de Pumas, quien también reconoció el nivel de José Juan Macías, autor del gol .

La advertencia de Efraín Juárez a sus detractores

Efraín Juárez declaró que lee y escucha todo lo referente a él y a su equipo, e incluso no duerme por las noches por estar viendo programas deportivos o videos en las diferentes redes sociales. Por lo anterior, mandó una advertencia a todos sus detractores y los invitó a verlo entrenar.

“Mi equipo juega bien siempre y al que no le guste, venga, lo invito a la Cantera, nos sentamos y les explicó por qué el equipo juega muy bien al futbol. A lo mejor debatiremos, pues desde su punto de vista me dirán que no y yo trataré de hacerlos entender. El mayor resultado es que la gente en el estadio se entrega al máximo, porque lo que representamos dentro se contagia hacia fuera”, concluyó en entrenador de la UNAM.

¿Cómo marcha Pumas después de dejar escapar la victoria ante Tigres?

Pumas actualmente se ubica en la séptima posición en la Tabla General de la Liga BBVA MX con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 2 derrotas. El equipo de la UNAM enfrentará el martes 23 de septiembre a Juárez y después tendrá una seguidilla de partidos ante rivales complicados, como América, Chivas y Rayados.