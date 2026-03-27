ÚLTIMA HORA: Barcelona confirma la baja de una estrella que se pierde los Cuartos de Final de Champions League

Este viernes 27 de marzo del 2026, el conjunto del Barcelona confirmó en sus redes sociales que una de sus estrellas sufrió una lesión en plena fecha FIFA de marzo.

Se trata del atacante brasileño, Raphinha que tuvo que salir de cambio en el encuentro de Francia vs Brasil. El conjunto culé informó que sufrió de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho segun las pruebas médicas que le realizó la selección. Es por eso que el futbolista regresará a Barcelona para poder iniciar con su recuperación pero por el momento consideran que será baja para las próximas cinco semanas.

"Comunicado médico

Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.

Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas".

Comunicado médico ❗ Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026

Los partidos que se perderá Raphinha con el Barcelona

Raphinha se perderá cinco juegos de LaLiga y los Cuartos de Final de la Champions League, los encuentros que se pierde son:

