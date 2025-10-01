Barcelona lo dejó ir por bajo nivel y ahora se da golpes de pecho porque es buenísimo en su nuevo equipo

Ansu Fati es el jugador que el Barcelona dejó ir por bajo nivel y ahora la está rompiendo en su nuevo equipo, Mónaco, donde registra 4 goles en sus últimos 3 partidos de la Temporada 2025-2026. El español, quien en algún momento fue comparado con Lionel Messi , está a préstamo en Francia, por lo que de seguir así puede volver al club blaugrana, que de momento se está dando golpes de pecho.

El delantero firmó renovación de contrato con Barcelona hasta 2028, pero se fue cedido a Mónaco, con opción a compra, debido a su bajo rendimiento. Es que en la última temporada disputó 298 minutos en 11 partidos de todas las competencias. El español, pese a hacer historia en el clásico ante Real Madrid , no ha dado el gran salto que el club esperaba, pues incluso portó el dorsal 10.

La inconsistencia de Ansu Fati en el Barcelona

Ansu Fati se formó en las inferiores del Barcelona, club que lo debutó en la Primera División de España en 2020. El delantero en ese año alcanzó su mayor precio, que fue de 80 millones de euros (1.7 mil millones de pesos), según Transfermarkt. Sin embargo, al paso de los años su carrera se devaluó al igual que su precio.

El español permaneció 3 años en el club blaugrana, para después irse cedido al Brighton de Inglaterra, donde jugó por una temporada. En la Premier League anotó 4 goles en 27 partidos, 9 de ellos como titular, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

Ansu Fati volvió un año después a Barcelona con un precio por los suelos, pues en verano de 2024 su valor en el mercado ya era de 15 millones de euros (321.6 millones de pesos). En su última temporada con los culés tuvo poca participación, por lo que la directiva tomó la decisión de prestarlo nuevamente, a fin de que sume minutos.

El buen momento de Ansu Fati en su nuevo equipo

Ansu Fati suma 4 goles en 3 partidos de Ligue 1 y de Champions League, estadísticas que no había logrado en sus anteriores clubes. Pese a que no ha sido titular indiscutible en Mónaco, el español ha sabido aprovechar las oportunidades al responder con anotaciones.