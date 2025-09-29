Alcanzó su máximo precio en Rayados de Monterrey y en 2025 fue la decepción de su equipo en Sudamérica

Edwin Cardona es el futbolista que alcanzó su máximo precio en Rayados al ser tasado en 6 millones de euros (129.1 millones de pesos) en 2016. El mediapunta, que hace un año declaró que quiere volver a Monterrey , deambuló por varios equipos de la Liga BBVA MX y de Sudamérica hasta recaer en Atlético Nacional, donde en este 2025 fue la decepción del club al cometer errores que le costaron la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores.

Cardona, quien sufrió de depresión en Argentina , fue el villano del conjunto colombiano al errar 2 grandes oportunidades (penaltis) en el partido de ida contra Sao Paulo, que terminó con marcador de 0-0. En el encuentro de vuelta Atlético Nacional lo empató 1-1, pero el exjugador de Rayados se fue expulsado, situación que condicionó a su club que quedó eliminado de la justa al caer desde los 11 pasos.

Edwin Cardona Edwin Cardona es el jugador que decepcionó a su equipo al errar 2 penales e irse expulsado en un juego de eliminatoria de la Copa Libertadores

El colombiano al errar los 2 penales e irse expulsado se ganó el desprecio de los aficionados que se hicieron presentes en la red social X con comentarios negativos hacia él, a quien culparon de la eliminación de Atlético Nacional de la ronda de Octavos de Final de la competencia más importante de América.

❌🧤 Un errado y una gran atajada: Edwin Cardona no pudo convertir de penal en @nacionaloficial vs. @SaoPauloFC



🏆 Ida Octavos de Final - CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/VasI6YasuK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 13, 2025

La devaluación en el mercado de Edwin Cardona tras salir de Rayados

Edwin Cardona es un futbolista colombiano que surgió de las Fuerzas Básicas de Atlético Nacional. El mediapunta jugó para Independiente Santa Fe y Junior FC antes de llegar a Rayados en 2015, donde un año después fue tasado en 6 millones de euros, su mayor precio durante toda su carrera, según Transfermarkt.

Cardona permaneció más de 2 años en Monterrey, para después regresar a Sudamérica con Boca Juniors, donde no le fue tan bien, pues a partir de ese momento su precio decayó a 4.5 millones de euros (96.9 millones de pesos).

El colombiano tuvo un regreso a la Liga BBVA MX con Pachuca, donde su precio ya era de 3 millones de euros (64.6 millones de pesos) y aunque tuvo un ligero aumento cuando volvió a Rayados en una segunda etapa, ya no pudo recuperar lo perdido.

Cuándo te sientas bruto recuerda que Cardona erró dos penales en el partido de ida y cuándo su equipo empató en Brasil se hizo expulsar. pic.twitter.com/rCBRioRVm2 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) August 20, 2025

El mediocentro ofensivo jugó también para Xolos de Tijuana, tuvo un regreso nuevamente a Boca Juniors, para después ir a Racing, América de Colombia y finalmente a Atlético Nacional, donde actualmente su precio es de 700 mil euros (15 millones de pesos).

La actualidad que vive Edwin Cardona tras ser la decepción de su equipo

Edwin Cardona y Atlético Nacional se encuentran ubicados en la quinta posición del Clausura 2025 de la liga de Colombia con 23 puntos, producto de 6 partidos ganados, 6 empatados y uno perdido. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el mediapunta suma 3 goles en 13 partidos disputados, 14 menos que el actual goleador Hugo Rodallega.