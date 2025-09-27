En Rayados fue descarte, probó suerte en Europa y ahora están encantados con él: “Nos da jerarquía”

A pesar de haber sido figura durante el Mundial de Clubes 2025, Esteban Andrada se convirtió en un descarte de Rayados de Monterrey. La directiva rápidamente le encontró reemplazo tras fichar a Santiago Mele desde Colombia y el portero argentino decidió probar nuevos horizontes en Europa fichando por el Real Zaragoza de España. Por otro lado, Sergio Canales es baja en Rayados de cara a los próximos partidos .

Lo cierto es que Andrada ya tuvo su debut en el ascenso español y su equipo derrotó por 1-0 al Mirandés, sumando también su primera valla invicta. Gabi, director técnico del Zaragoza, quedó encantado con el debut del exRayados: “Andrada nos da jerarquía”, esbozó en conferencia de prensa. Por otra parte, Sergio Ramos envió un desgarrador mensaje tras la goleada de Toluca sobre Monterrey .

Real Zaragoza / X Esteban Andrada fue titular con el Real Zaragoza

“Andrada nos da jerarquía y poso, y el equipo crece, con él hemos ganado ese poso que muchas veces a los equipos que no van tan bien les falta“, comentó el entrenador. Cabe resaltar que Gabi fue criticado por haber quitado al portero titular, sin embargo, el nivel de Andrada dejó a los aficionados del Zaragoza con la boca cerrada y, desde ahora, piden que el argentino tenga más minutos bajo los tres palos.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Andrada en el Mundial de Clubes con Rayados

El guardameta con pasado en Boca Juniors fue clave en el Mundial de Clubes para que Monterrey avance hasta los octavos de final. Andrada jugó los 4 partidos y recibió apenas 3 goles, manteniendo la valla invicta en 2 ocasiones. Estos números se agigantan al saber que Rayados enfrentó a equipos como Inter de Milán, Borussia Dortmund y River Plate, entre otros.

La primera experiencia de Esteban Andrada en Europa

A pesar de tener 34 años y una carrera bastante sólida en el continente sudamericano y en Rayados, Andrada nunca había jugado en Europa. Con su llegada al Zaragoza, ‘Sabandija’ pudo cumplir con este sueño que aún tenía pendiente y lo hizo de la mejor manera: triunfo y valla invicta, luego de que su equipo acumulara 3 partidos sin conocer la victoria con él en el banquillo.