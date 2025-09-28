Julian Quiñones muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX; existirían dos clubes peleando por él

Si Julián Quiñones quiere ir al Mundial 2026 con la Selección Mexicana de futbol, sabe que no puede seguir fuera de los reflectores de Javier Aguirre. Por lo mismo, el colombiano naturalizado mexicano ya piensa en regresar a la Liga BBVA MX y dos equipos estarían interesados en él. En el último partido con el Al-Qadisiya, el delantero fue el MVP del partido y se hizo presente en el marcador.

A Julián Quiñones le interesarían el Cruz Azul y el América para que lo refuercen a partir de enero del próximo año; ambos siempre pelean en lo alto de la general de la Liga BBVA MX. Quiñones posiblemente sea uno de los jugadores más caros de la plantilla tricolor, pero eso no le sirve de nada al Vasco. Javier Aguirre tiene muy claro que los futbolistas a los que convoque para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, deben pasar por su mejor momento futbolístico.

Julián Quiñones no se olvida del América

Julián Quiñones le tiene un gran cariño al América. El colombiano, cuando militó en México, defendió los colores azulcremas y de inmediato se ganó el respeto de la afición por sus buenas actuaciones. Fue clave en uno de los títulos del tricampeonato, pero al final una jugosa oferta de Arabia Saudita con el Al-Qadisiya provocó su salida.

El fin de semana, el delantero mexicano subió una historia a su cuenta de Instagram en la que estaba viendo el partido entre América y Pumas. Duelan en el que los azulcremas golearon 4-1 a los universitarios y sumaron tres puntos más en la tabla general. Actualmente se ubican en tercer lugar con 24 unidades.

Cruz Azul ha mostrado más interés por el delantero

En los últimos meses, ha crecido el rumor de que el Cruz Azul iría por todo para contratar a Julián Quiñones. El delantero mexicano es uno de los principales intereses de la directiva celeste. Después de que en el mercado de verano no se les hizo contratar un delantero de élite, la llegada de Quiñones apuntalaría a la ofensiva cementera.

Todo se mantiene como un rumor; la salida de Quiñones se daría en enero, y eso si desea regresar a la Liga BBVA MX. Hay que reconocer que ha perdido reflectores con Javier Aguirre para ser convocado a la Selección Mexicana, y uno de los sueños del mexicocolombiano es ir al Mundial de 2026.