Barcelona estaría cerca de fichar a un nuevo delantero centro

Este jueves 28 de mayo del 2026, diferentes medios en Europa han revelado que el conjunto del Barcelona estaría cerca de cerrar a su nuevo delantero centro para la siguiente temporada tras la salida de Robert Lewandowski y sería un BOMBAZO en el mercado.

César Luis Merlo fue de los primeros reporteros en dar a conocer detalles al respecto del movimiento, aseguró que hay un acuerdo con el futbolista pero todavía le falta al equipo culé mandar su oferta al equipo en el que juega el delantero.

El delantero que estaría cerca de fichar Barcelona

El delantero del que todos hablan es Julián Álvarez, el atacante argentino y actual futbolista del Atlético de Madrid ya tendría arreglado sus terminos de su contrato con el Barcelona. Merlo explicó que el siguiente paso es que el equipo culé mande la oferta directa al Atlético para poder empezar a negociar por el futbolista.

El reportero reveló que el equipo de Madrid estaría esperando recibir una cantidad de 150 millones de euros por el atacante, por lo que la negociación puede terminar extendiendose un par de días.

"El delantero de la Selección Argentina ya arregló los terminos personales de su contrato con el Barca. Los siguientes pasos son que el Barcelona mande una oferta formal al Atlético de Madrid en la que no se incluirán jugadores de por medio".



Por el momento, Julián Álvarez tendrá que empezar a centrarse en la selección de Argentina para poder disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y dejar que los dos equipos lleguen a un acuerdo.