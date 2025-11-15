Barcelona humilla al Real Madrid en el Clásico y confirma su hegemonía en LaLiga F

Una noche de pesadilla pasó el Real Madrid Femenil en su visita al Estadio Olímpico Lluis Companys para enfrentar al Barcelona Femenil en una nueva edición del Clásico Español Femenil que terminó con victoria por goleada para las Azulgranas por 4-0 este sábado 15 de noviembre en compromiso de la Jornada 11 de LaLiga F.

Te puede interesar: Jugadora de Tigres recibe amenazas previo a las semifinales de vuelta contra Cruz Azul

¡Sorpresa en la Liga MX Femenil! Cruz Azul golea a la favorita Pachuca | Los Protagonistas

Barcelona Femenil golea al Real Madrid Femenil en el Clásico Español

El Barcelona Femenil tuvo una noche en la que todo le salió y aprovechó los errores defensivos cometidos por las Merengues para hacer el marcador aun más abultado.

El partido pudo haber tomado un rumbo diferente desde los primeros minutos, de no haber sido por una falla de Naomie Feller quien estrelló un remate en el poste y después no pudo empujar el balón al fondo de las redes.

Una falla que terminó siendo crucial y que inclinó la balanza del lado de las Blaugranas que a los 15 minutos abrieron el marcador gracias a un gol de Ewa Pajor, quien empujó al fondo de las redes una diagonal retrasada de Claudia Pina.

La propia Pajor aumentó la ventaja para el Barcelona al 30' aprovechando un mal rechace de la portera que solo tuvo que empujar sin presión alguna.

En la segunda mitad, el Madrid tuvo a la oportunidad de acortar distancias al 81' con un penal ejecutado por Caroline Weir, pero la guardameta Cata Coll adivinó la intensión de la escocesa y detuvo el disparo.

Barcelona sentencia la goleada al Real Madrid en el complemento

En el tiempo agregado del complemento el Barcelona terminó por sentenciar la goleada, primero con error defensivo de las Merengues que aprovechó Sydney Schertenleib y finalmente Aitana Bonmatí poniendo la cereza en el pastel con dejó la goleada en 4-0.

Con esta victoria, el Barcelona Femenil se encamina como líder en solitario con 30 puntos, mientras que el Real Madrid Femenil se rezaga en la pelea por el campeonato con 23 unidades y segundo de la tabla empatadas con la Real Sociedad.

Te puede interesar: El canterano de Chivas que fue pieza clave con México Sub-17 y nunca debutó en Primera División

