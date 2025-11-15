El canterano de Chivas que fue pieza clave con México Sub-17 y nunca debutó en Primera División

Sergio “Mochis” Arias es el canterano de Chivas que formó parte de la plantilla de la Selección Nacional Sub-17 que hizo estallar de alegría a toda una nación por la obtención de la Copa del Mundo de Perú 2005. El joven guardameta estaba llamado a ser el nuevo guardián del arco de México, pero nunca logró debutar en Primera División como sí lo hicieron sus compañeros, tal es el caso de Héctor Moreno, quien anunció su retiro .

“Mochis” hizo su proceso formativo en la escuadra del Guadalajara, que quiere a un defensa a como dé lugar . Sin embargo, nunca recibió la oportunidad de ver minutos en el máximo circuito del futbol mexicano. Lo más cerca que estuvo fue salir a la banca y ser el arquero suplente en la final de la Copa Libertadores que perdió el Rebaño ante Internacional de Porto Alegre en 2010.

Al no ver una ligera esperanza, Arias comenzó un largo camino por la Liga de Expansión MX con diferentes equipos, pero en verano de 2017 colgó los botines a la edad de 29 años tras quedarse sin club. Hoy en día es entrenador de porteros del Tapatío, conjunto filial de las Chivas. En estos equipos jugó:



Chivas

Chivas USA

Dorados de Sinaloa

Tapatío

Irapuato

Alebrijes de Oaxaca

Coras de Tepic

Venados de Mérida

Lobos BUAP

Cimarrones.

Los porteros Sub-17 que han destacado, además del canterano de Chivas

Raúl Gudiño es otro canterano de Chivas que destacó con la Selección Sub-17 al quedar subcampeón de la Copa del Mundo 2013. Fue el primer guardameta mexicano en disputar un partido de Champions League y su carrera iba en ascenso en Europa, pero decidió regresar al Rebaño. Después de una odisea en algunos clubes, recientemente fue fichado por el Rangers de Andorra.

En la edición 2025 del Mundial Sub-17, Santiago López se convirtió en el héroe del combinado azteca al darle el pase a los Octavos de Final tras atajar un penal y cobrar el decisivo para eliminar a la Selección de Argentina. El joven guardameta es canterano de Toluca y se espera que su proceso formativo culmine en a Primera División.